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周日為兩女將打氣

馬圈快訊
更新時間：16:55 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:55 2026-04-15 HKT

女見習騎師袁幸堯上周日沙田賽事，憑其師傅姚本輝的兩匹初出馬「重情重義」及「輝灑自如」起孖。當日袁幸堯更與艾道拿一同成為騎師王，是歷來在港最快勝出騎師王的女將。這位女見習騎師騎功紮實，加上獲減十磅，在季尾階段威力極大。

女見習騎師袁幸堯上周日沙田賽事，憑其師傅姚本輝的兩匹初出馬「重情重義」及「輝灑自如」起孖。
女見習騎師袁幸堯上周日沙田賽事，憑其師傅姚本輝的兩匹初出馬「重情重義」及「輝灑自如」起孖。

本周日沙田賽事，袁幸堯自然成為焦點，她將策騎「友愛心得」、「飛輪霸」、「日馳千里」、「君達得」、「鬥志波」、「超加加」、「超風速」及「捷足奔馳」上陣。相信馬迷都會為她打氣，希望她能在周日沙田日馬賽事四出四勝。

袁幸堯將策騎「友愛心得」、「飛輪霸」(圖)、「日馳千里」、「君達得」、「鬥志波」、「超加加」、「超風速」及「捷足奔馳」上陣。
袁幸堯將策騎「友愛心得」、「飛輪霸」(圖)、「日馳千里」、「君達得」、「鬥志波」、「超加加」、「超風速」及「捷足奔馳」上陣。

至於另一位減七磅的女見習騎師黃寶妮，周日則為「手到齊來」、「常嚐發財」、「午夜快車」、「城中勇士」及「領創動力」主轡。黃寶妮和袁幸堯這兩位年輕女將周日均策馬出賽，相信馬迷同樣會為她們打氣。

黃寶妮 (圖) 周日為「手到齊來」、「常嚐發財」、「午夜快車」、「城中勇士」及「領創動力」主轡。
黃寶妮 (圖) 周日為「手到齊來」、「常嚐發財」、「午夜快車」、「城中勇士」及「領創動力」主轡。

陳嘉甜

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