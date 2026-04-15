Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周俊樂接手「日出東方」

馬圈快訊
更新時間：16:35 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:35 2026-04-15 HKT

明天將是本地騎師周俊樂二十六歲生日，他今季成績優秀，深獲練馬師及馬主歡迎，只要保持佳績，當可初次勝出今季告東尼獎。

明天將是本地騎師周俊樂 (圖) 二十六歲生日，他今季成績優秀，深獲練馬師及馬主歡迎，只要保持佳績，當可初次勝出今季告東尼獎。
明天將是本地騎師周俊樂 (圖) 二十六歲生日，他今季成績優秀，深獲練馬師及馬主歡迎，只要保持佳績，當可初次勝出今季告東尼獎。

其中馬圈靚女馬主鄧仿淇和家人一起養有「日出東方」，在港四戰都是由梁家俊主轡，共獲一冠兩亞，表現不錯。此馬已報爭周日沙田四班一千米，由於當日梁家俊停賽，屆時帥權將由周俊樂接手。周俊樂周日除了騎「日出東方」外，他的其他坐騎還有「南區之星」、「超輕鬆」、「超拍檔」、「奮鬥心」及「鼓浪高升」。

按圖睇周日周俊樂坐騎相片：

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
「亞視傳奇綠葉」江圖心臟病逝 享年89歲 9年前痛失摯愛嘆人生最悲情的事
01:05
「亞視傳奇綠葉」江圖心臟病逝 享年89歲 9年前痛失摯愛嘆人生最悲情的事
影視圈
3小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-14 14:15 HKT
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
移英女星吳日言突然貼黑白照「交代身後事」引恐慌 移民生活壓力大 曾與老公「嘈到拆天」
影視圈
8小時前
ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身｜Juicy叮（示意圖）
ATM旁疑遇「新型換錢黨」 差一步中伏！ 一原因求換錢 網民嘲「夠癲」教路甩身｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
惠康超市周末全場88折！全線分店折扣無上限 指定產品額外85折
惠康超市周末全場88折！全線分店折扣無上限 指定產品額外85折
生活百科
6小時前
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
港漂公開低成本香港生活！房租+交通+生活費每月僅花呢個數 網民同感：豐儉由人
生活百科
4小時前
姚嘉妮前夫林祖輝轉戰澳門飲食業 大讚營商環境更佳 享受當地夜生活：喺香港好耐冇試過
姚嘉妮前夫林祖輝轉戰澳門飲食業 大讚營商環境更佳 享受當地夜生活：喺香港好耐冇試過
影視圈
7小時前
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
01:40
運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試
社會
2026-04-14 12:21 HKT
新手公屋戶求教：廚房點樣整會實用啲？ 好心網民發AI圖幫手 靚到似私樓｜Juicy叮
新手公屋戶求教：廚房點樣整會實用啲？ 好心網民發AI圖幫手 靚到似私樓｜Juicy叮
時事熱話
4小時前