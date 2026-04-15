周俊樂接手「日出東方」
更新時間：16:35 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:35 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:35 2026-04-15 HKT
明天將是本地騎師周俊樂二十六歲生日，他今季成績優秀，深獲練馬師及馬主歡迎，只要保持佳績，當可初次勝出今季告東尼獎。
其中馬圈靚女馬主鄧仿淇和家人一起養有「日出東方」，在港四戰都是由梁家俊主轡，共獲一冠兩亞，表現不錯。此馬已報爭周日沙田四班一千米，由於當日梁家俊停賽，屆時帥權將由周俊樂接手。周俊樂周日除了騎「日出東方」外，他的其他坐騎還有「南區之星」、「超輕鬆」、「超拍檔」、「奮鬥心」及「鼓浪高升」。
按圖睇周日周俊樂坐騎相片：
陳嘉甜
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