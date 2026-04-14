霍宏聲「做好自己」「快樂神駒」

霍宏聲剛周日復出，即憑「開心老闆」贏得今季第二十九場頭馬。明晚跑馬地夜賽，雖然只有四匹坐騎列陣，但是貴精不貴多，其中更不乏近績良好的馬匹，他表示冀望坐騎臨場跑出水準，人馬都能交出好成績，延續手風，而「做好自己」和「快樂神駒」皆屬爭勝分子。

做好自己收復前失

「做好自己」上季至今由霍宏聲策騎出賽六次，取得一冠兩亞兩季。

呂廄「做好自己」上季至今由霍宏聲策騎出賽六次，取得一冠兩亞兩季，僅一次不入三甲，反映人馬合拍。明晚此駒競逐第五場中華香港欖球會盃，霍宏聲說：「上場『做好自己』初跑谷草一六五○米，起步後沿用本身擅長的前置跑法，末段遇到挑戰時，仍然力拼到底，過終點時只以頸位之差屈居第二，演出相當理想，證明現階段有韌力應付較長路程；估計拼過一場之後，明日再跑同程時，演出有望進步，最好能夠收復前失，贏回一場頭馬。」

快樂神駒動態積極

「快樂神駒」季內出賽至今取得一席季軍。

廖廄「快樂神駒」季內出賽至今取得一席季軍，近期霍宏聲親自策騎牠多課操練與試閘，動態積極。今次此駒初戰谷草短途賽，騎者分析說：「『快樂神駒』質素不弱，只是需要時間學習和進步。近期牠操練表現良好，進度相當理想，而且早前試谷草閘跑第二名，反映牠有機會適合角逐谷戰，所以今次便轉場出戰，希望演出較前有進，即使排九檔並非有利，但馬兒本身速度足夠，有望起步後進佔前列位置，藉此爭取最佳成績。」

對於今季在其胯下贏出兩場頭馬的「好實力」，霍宏聲表示該駒早前退出比賽，但很快便復課操練，日前他亦有在晨課策騎牠操練，感覺上馬兒並無不妥，而且目前狀態不弱。今次再跑贏馬路程，即使同場對手甚強，但憑路合態勇之利，仍有望走入前列。

文傑