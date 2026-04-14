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「友瑩亮」「友瑩仁」齊慶功  慰勞伍廄團隊

馬圈快訊
更新時間：14:19 2026-04-14 HKT
發佈時間：14:19 2026-04-14 HKT

「友瑩」系馬主楊毅和其太太胡佩君近期養馬運甚旺，今季二人名下和團體馬合共已贏了八場。其中楊毅的團體馬「友瑩仁」及他與太太胡珮君名下的「友瑩亮」季內暫時合共取得四場，這兩匹「友瑩」系馬都交由伍鵬志訓練。

昨晚(四月十三日)楊毅和太太胡珮君在沙田馬場會所擺慶功宴，筵開七席，慰勞伍鵬志馬房團隊。
昨晚(四月十三日)楊毅和太太胡珮君在沙田馬場會所擺慶功宴，筵開七席，慰勞伍鵬志馬房團隊。
「友瑩」系馬主楊毅 (左) 與騎練功臣潘頓、艾兆禮及伍鵬志合照。
「友瑩」系馬主楊毅 (左) 與騎練功臣潘頓、艾兆禮及伍鵬志合照。

昨晚(四月十三日)楊毅和太太胡珮君在沙田馬場會所擺慶功宴，筵開七席，慰勞伍鵬志馬房團隊，感謝伍鵬志悉心訓練該兩駒，以及感謝馬房員工對馬兒的悉心照顧。功臣練馬師伍鵬志伉儷、兩位贏馬騎師潘頓和太太Nicole，以及艾兆禮均有出席，場面十分熱鬧。

昨晚慶功宴背景板是由楊毅請專人用AI技術，將「友瑩亮」及「友瑩仁」衝線一刻以卡通風格合併，供賓客拍照，非常有心思，各團體成員和來賓朋友都有開心打卡留念。

昨晚(四月十三日)楊毅和太太胡珮君在沙田馬場會所擺慶功宴，筵開七席，慰勞伍鵬志馬房團隊
昨晚(四月十三日)楊毅和太太胡珮君在沙田馬場會所擺慶功宴，筵開七席，慰勞伍鵬志馬房團隊
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陳嘉甜

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