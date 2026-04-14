「友瑩亮」「友瑩仁」齊慶功 慰勞伍廄團隊
更新時間：14:19 2026-04-14 HKT
發佈時間：14:19 2026-04-14 HKT
發佈時間：14:19 2026-04-14 HKT
「友瑩」系馬主楊毅和其太太胡佩君近期養馬運甚旺，今季二人名下和團體馬合共已贏了八場。其中楊毅的團體馬「友瑩仁」及他與太太胡珮君名下的「友瑩亮」季內暫時合共取得四場，這兩匹「友瑩」系馬都交由伍鵬志訓練。
昨晚(四月十三日)楊毅和太太胡珮君在沙田馬場會所擺慶功宴，筵開七席，慰勞伍鵬志馬房團隊，感謝伍鵬志悉心訓練該兩駒，以及感謝馬房員工對馬兒的悉心照顧。功臣練馬師伍鵬志伉儷、兩位贏馬騎師潘頓和太太Nicole，以及艾兆禮均有出席，場面十分熱鬧。
昨晚慶功宴背景板是由楊毅請專人用AI技術，將「友瑩亮」及「友瑩仁」衝線一刻以卡通風格合併，供賓客拍照，非常有心思，各團體成員和來賓朋友都有開心打卡留念。
陳嘉甜
最Hit
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
2026-04-13 09:59 HKT
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
2026-04-13 13:19 HKT