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田泰安「團結戰靈」「君智盛」

馬圈快訊
更新時間：18:18 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:18 2026-04-13 HKT

田泰安剛周日策騎「劍無情」贏馬，打破之前連續七日交白卷的悶局；周三晚谷草夜賽，他將策騎五駒出賽。田泰安表示即使坐騎不多，但他仍將全力以赴，務求能夠乘勝追擊，其中兩匹曾在其胯下贏馬的「團結戰靈」和「君智盛」將是他今戰的爭分籌碼。

團結戰靈爭取二捷

「團結戰靈」於去年十二月在同程贏馬後，近兩仗也接連上名。
「團結戰靈」於去年十二月在同程贏馬後，近兩仗也接連上名。

出爭第七場四班千二米的桂廄「團結戰靈」，於去年十二月在同程贏馬後，近兩仗也接連上名；周三晚再跑谷草千二米，田泰安說：「雖然『團結戰靈』贏馬一役取勝姿態並非太輕鬆，但是從牠賽後繼續在陣上走得接近，包括最近兩仗上名的表現顯示，這匹四歲馬應仍有進步空間。近期牠操練正常，一直保持良好狀態，如今繼續出戰贏馬路程，負磅尚不算太重，同場具此程往績對手不算太多，若發揮出本身實力，可望贏取今季第二場頭馬。」

君智盛人馬合拍

「君智盛」上季曾由田泰安策騎贏馬，上仗亦在其胯下跑獲季軍。
「君智盛」上季曾由田泰安策騎贏馬，上仗亦在其胯下跑獲季軍。

列陣第四場四班千八米的「君智盛」，上季曾由田泰安策騎贏馬，上仗亦在其胯下跑獲季軍，人馬合拍；周三晚出爭谷草千八米，騎者分析說：「『君智盛』較為均速，所以在彎急直路短的谷草賽事較合發揮，目前其評分已下調至較有利水平，陣上表現亦穩定。上仗牠敗給當銳的『祥勝將軍』，但與亞軍差不多同到終點，表現並不差；今次再跑千八米，屆時將沿用其最佳跑法，起步後守在前列有利位置，希望能夠把握機會，取得最佳成績。」

文傑
 

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