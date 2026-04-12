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馬場密探048｜「重情重義」師徒齊起孖

馬圈快訊
更新時間：17:35 2026-04-12 HKT
發佈時間：17:35 2026-04-12 HKT

見習騎師袁幸堯在第五場策騎姚本輝馬房的「輝灑自如」贏馬之後，在第九場再夥拍姚廄另一初岀自購馬「重情重義」一放到底，爆出十七倍冷門贏馬，兩師徒齊齊起孖，該駒馬主亦取得一百五十萬自購馬岀賽特別獎金。

上周三谷草賽事，頭場「有情有義」克服十二檔贏馬，相隔不足一周後，同主馬「重情重義」在女見習騎師袁幸堯胯下又克服十二檔阻力勝出。

賽後練馬師姚本輝說：「袁幸堯今期為我的兩匹初出馬『輝灑自如』和『重情重義』贏馬，我當然開心，『重情重義』排十二檔都贏，袁幸堯的發揮恰如其法。『重情重義』很細膽，一定要擺前走，因此我盡量叫袁幸堯搶前走，今場減十磅優勢大增。」

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