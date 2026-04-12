馬場密探048｜「精英高球」配頭套勝出

蘇偉賢馬房的「精英高球」今日在沙田第六場取勝，馬主黃進達和其父親黃士心邀請著名馬販派斯（David Price）一起在凱旋門拉頭馬，原來「精英高球」是派斯引入的馬中第一千場頭馬。

蘇偉賢說：「『精英高球』是一匹好馬，不過牠一出頭，便有點迷失，走勢仍然有點生硬稚嫩，有待進步。我對馬主表示，需要多些時間去摸索哪個配備比較適合該駒。我們在晨操曾經試過頭套、耳套等不同配備，我認為頭套對此馬較合適，我感謝馬主給予諒解，願意等待。『精英高球』目前只是三歲，仍有進步空間，我會再與馬主商量，今季餘下賽事會物色適合的賽程讓牠出賽。」