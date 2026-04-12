馬場密探048｜「輝灑自如」一出即勝
更新時間：15:15 2026-04-12 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-12 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-12 HKT
由本月開始上陣的見習騎師袁幸堯，今午繼續取得佳績，在第五場策騎初出的「輝灑自如」一放到底勝出，贏得其在港第三場勝仗，今場是她首次替其導師姚本輝贏岀頭馬。
姚廄女見習騎師袁幸堯在港跑過三期賽事，次次都有馬贏，昨日首次為師傅姚本輝贏馬，姚廄的「輝灑自如」今日在港初次登場，在袁幸堯胯下在終點前力壓大熱門「辣得準」，一出即勝。
賽後練馬師姚本輝說：「袁幸堯最大的優點是出閘好快，對於一個十磅見習生來說，她的表現已經很好，當然她仍有很多東西可以學習和改善。『輝灑自如」是前置馬，放頭跑或擺在二、三位前面走都可以。『輝灑自如』是四歲馬，日漸成熟，今場用袁幸堯減十磅有利，出閘銳度夠快，贏得漂亮。」
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