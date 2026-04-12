馬場密探048｜「開心老闆」今季第二捷

早前策騎「幸運奇兵」之後，一直缺陣的騎師霍宏聲，今日復岀上陣，便即在第四場策騎游達榮馬房的「開心老闆」贏馬，此駒今季已贏得兩場頭馬，全部由霍宏聲操刀。

霍宏聲剛周一策騎廖廄的「幸運奇兵」墮馬，因而拉傷背部，當日退下火線。緊接剛周三谷戰霍宏聲停賽，騎者飛往澳洲小休，在今日沙田賽事復出，於第四場四班千四米憑游廐的「開心老闆」勝出。「開心老闆」馬主之一是馬會十二大董龔楊恩慈女士，昨午有親自拉頭馬。

練馬師游達榮說：「『開心老闆』是香港國際精選拍賣馬，能夠引入此馬，眼光獨到，今場跟前走，效果理想，馬兒仍然在學習進步中。」