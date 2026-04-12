馬場密探048｜「開心老闆」今季第二捷
更新時間：14:45 2026-04-12 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-12 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-12 HKT
早前策騎「幸運奇兵」之後，一直缺陣的騎師霍宏聲，今日復岀上陣，便即在第四場策騎游達榮馬房的「開心老闆」贏馬，此駒今季已贏得兩場頭馬，全部由霍宏聲操刀。
霍宏聲剛周一策騎廖廄的「幸運奇兵」墮馬，因而拉傷背部，當日退下火線。緊接剛周三谷戰霍宏聲停賽，騎者飛往澳洲小休，在今日沙田賽事復出，於第四場四班千四米憑游廐的「開心老闆」勝出。「開心老闆」馬主之一是馬會十二大董龔楊恩慈女士，昨午有親自拉頭馬。
練馬師游達榮說：「『開心老闆』是香港國際精選拍賣馬，能夠引入此馬，眼光獨到，今場跟前走，效果理想，馬兒仍然在學習進步中。」
最Hit
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
2026-04-11 15:47 HKT
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
2026-04-10 19:36 HKT
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
2026-04-10 12:58 HKT