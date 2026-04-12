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方嘉柏莫雷拉「雙神」出擊

馬圈快訊
更新時間：11:11 2026-04-12 HKT
發佈時間：11:11 2026-04-12 HKT

周三（四月十五日）在快活谷舉行夜賽，「黑夜之神」方嘉柏孖主帥莫雷拉這個強勁組合携手合作，當晚方廄派八駒，分別是「棒棒糖」、「龍文鞭影」、「銀進」、「星運少爵」、「川河石駒」、「大千氣象」、「幸運傳承」「富裕君子」莫雷拉騎晒這八駒，沒有外線坐騎。

早前方嘉柏和莫雷拉一齊接受《Triple Trio》訪問期間，主持人之一夏祈連是方嘉柏舅仔，前騎師戴勝也有加入一起傾談，整個訪問過程輕鬆搞笑。例如方嘉柏問莫雷拉未向他派真錢，然後作出派錢手勢，方嘉柏講笑自己二十多歲曾經看脫衣舞那時做過派錢手勢。訪問尾聲時，方嘉柏更除衫，笑言要和莫雷拉好好放鬆，引莫雷拉，戴勝，夏祈連等人捧腹大笑。

相片截圖來源：《Triple Trio》

陳嘉甜

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