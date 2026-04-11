馬場浮世繪｜「秋暉」倒灶增程首敗

「秋暉」昨午以不敗之身在澳洲蘭域馬場出戰二千米一級賽女皇伊利沙伯錦標，結果首嚐敗績，在麥道朗胯下以大約兩個身位之差，負於配韋紀力的頭馬「國民樂派」，只跑第三。

「秋暉」這匹四歲雌馬先前十一戰未逢敵手，但以往最長跑過的路程止於千六米，昨日是初次增程至二千米，一時長力未足。

「叻叻熊」澳洲贏馬

此外，屬「熊」系馬主范邦初太太名下的前鄭廄馬「叻叻熊」，昨日作轉戰澳洲服役的第一擊，即在華利比馬場的一千米賽事中，以大熱身分贏馬，並輕勝三又四分三馬位，競賽生涯有新發展。「叻叻熊」在於二○二四年的十一月至十二間曾三次上陣，於千二米得過兩席第六名，惟因心律不正常，之後跑田草千四米大敗，隨後在港退役。

文傑

