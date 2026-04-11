希威森「光年八十」「怡昌奇兵」

明日沙田賽事，希威森將有六匹坐騎上陣，他表示目前馬圈競爭劇烈，要尋找實力坐騎絕非易事，所以他一定會好好把握每個機會，務求將胯下馬匹發揮至最好，才有機會爭取更多支持。至於今戰坐騎的爭勝機會，則以最近有表現的「光年八十」和「怡昌奇兵」最具贏面。

光年八十再跑千四

「光年八十」今季轉投桂廄後，已先後取得兩個亞軍。

桂福特早前返回南非，檢視即將在當地拍賣會出售的幼馬，以便稍後替馬主入貨，而他今日已啟程回港，明早將趕及在沙田馬場督戰。明日桂福特派遣七駒上陣，「光年八十」列陣第四場四班千四米，希威森說：「『光年八十』今季轉投桂廄後，已先後取得兩個亞軍，包括剛戰力拼之下僅負於對手，實在稍欠運氣。今次此駒再跑千四米，無疑排十檔會構成影響，但從上場牠的走勢顯示，其跑法具有彈性，不一定要前置才適合發揮，希望牠能夠憑此克服外檔，贏出今季首場頭馬。」

怡昌奇兵狀態正勇

「怡昌奇兵」上場在千二米後上得第二名。

「怡昌奇兵」上場在千二米後上得第二名，明日將增程跑千四米，希威森分析說：「其實『怡昌奇兵』以往曾在千四米上名，早已證明適合跑此程，所以當牠目前狀態正勇，剛戰又因為後追不及而未能贏馬，今次部署增程是十分合理的。縱使今場排十二檔起步，形勢看似下風，但牠本來就是後勁型馬，所以影響相對較低，倘若屆時有對手前領搶放，帶快早段步速，對『怡晶奇兵」的爭勝形勢將更為有利。」

對於列陣頭場新馬賽的「銀騎士」，希威森表示從血統上顯示，此駒並非早熟馬，幸好牠開操後一直例課無缺，快跳和試閘工夫都準備充足，今次初次出賽，已經做齊所有備戰程序，加上今場出馬數目少，而且全部都是初次上陣，「銀騎士」在此未嘗不可走入前列。

文傑

