班德禮「醒目高球」「八里旺」

班德禮剛周三谷戰連場搏殺，取得兩亞兩季，唯獨未能取得頭馬；周日沙田日賽，他七匹坐騎實力不弱，包括羅廄旗下季內已取得三捷的「醒目高球」，屆時有望取得頭馬進帳。班德禮在晨課期間表示，「醒目高球」和「八里旺」將是他今戰的主要頭馬希望。

醒目高球勇態依然

「醒目高球」自去年十一月底開始上陣，短時間內便取得三冠一季。

出戰第十場三班千二米的「醒目高球」，自去年十一月底開始上陣，短時間內便取得三冠一季，盡顯良好質素；周日再爭贏馬路程田草千二米，班德禮都甚為憧憬：「現年四歲的『醒目高球』，陣上表現不斷進步，前仗負一三五磅重磅上陣，仍可輕勝而回，上仗升班出賽更再下一城，即使取勝距離較短，但頭二馬可拋離季軍馬，反映表現仍在水平之上。賽後其操練正常，早前試泥閘以佳勢勝出，目前勇態依然，今次再跑贏馬路程，即使負磅非輕，且同場對手實力甚強，但牠只要維持進度，今仗依然有勝望。」

八里旺五班佔優

「八里旺」前仗在谷草千二米後上跑第三。

至於列陣第二場五班千四米的鄭廄「八里旺」，前仗在谷草千二米後上跑第三，周日初跑千四米，班德禮分析說：「早前『八里旺』在谷草千二米後上獲季，只落後頭馬一個馬位，以當時走勢估計，今次加長二百米路程應適合發揮，而且降回五班上陣，對手較之前面對的稍弱，同時其操練正常，周日將以佳態迎戰，希望牠能夠表現進步，後上爭入一席，甚至擊敗對手贏馬。」

此外，班德禮認為出戰第一場新馬賽一千米的希廄「雙劍合璧」，在試閘時曾展示速度，即使兩歲新馬初出，難以預計其表現，但相信牠已作好準備迎戰，而且今場出馬數目較少，對手不算太多，交出水準應有機會走入前列。

文傑

