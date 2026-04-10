方嘉柏莫雷拉周日沙田乘勝追擊

於剛過去的周三 (4月8日) 跑馬地賽事，莫雷拉與方嘉柏的組合全晚四勝頭馬，風頭一時無兩。展望周日 (4月12日) 的沙田日賽，莫雷拉將策騎方廄六駒上陣，他再次表示，將全力以赴為方嘉柏爭取第五度登上冠軍練馬師寶座。

方嘉柏目前在香港練馬師榜上暫居次席。

周日莫雷拉為方廄策騎的六駒包括「順善寶」、「騰達勇士」、「哥倫布」、「昭易搵」、「川河帥駒」及「信心星」，此外，另一匹方嘉柏麾下的「禾道豐」則於第六場的赫德讓賽 (1200米) 第二組中名列後備，如此駒能及時補上參賽，也會交由莫雷拉執韁。

莫雷拉回顧周三之戰時說：「這好比一場美夢，我們當然希望有個好的開始，卻從未可以預料可以贏得四場頭馬，我實在雀躍萬分。」當晚他首次以方嘉柏主帥身分策騎，結果憑「有情有義」、「喜馬」、「富心星」及「精彩駿將」四喜臨門。

「但這並非我個人之事，而是方嘉柏努力所得之成果，我現時能夠在此上陣，只因他很早已想我能回歸香港助他一臂之力，最終我也獲批可以作短期客串。」

「很高興我們能有一個好的開始，大家都期待這股氣勢得以持續，始終現時已踏入爭冠的重要階段，相信方嘉柏希望有我適時之加入，可以提升他的奪冠機會。」莫雷拉說。

2025/26年度馬季共編排88次賽事，經過61次賽事之後，廖康銘在練馬師榜上以47場頭馬暫居首位，方嘉柏的頭馬數字與廖康銘相同，但因31場的亞軍數目較廖康銘的36場少，因而居第二位，季軍數目方面，廖康銘有40場，方嘉柏則有29場。

早前在寶馬香港打吡大賽摘桂的廖康銘，於周日的沙田賽事將派出「駟跑得」、「源好運」、「高高至高」、「量子力奇」及「翠紅」五駒角逐。

在練馬師榜上，沈集成、 大衛希斯及呂健威分別以42場、41場及40場頭馬緊隨廖康銘及方嘉柏之後，這三位前列練馬師於周日分別派出5匹、13匹及6匹戰駒加入戰團。

另一方面，游達榮旗下的「顏色之皇」已獲選角逐4月26日沙田馬場的一級賽主席短途獎 (1200米)，此駒將於周日總獎金二百八十四萬港元的第二班庇利金讓賽 (1200米)上陣，游達榮希望馬兒當日能克服第12檔及135磅頂頂的不利因素，在出爭總獎金達二千四百萬港元主席短途獎的前夕能一壯聲威。

「顏色之皇」迄今在港取得三捷。

共有十一匹賽駒獲選角逐今屆的主席短途獎，全球最佳短途馬「嘉應高昇」會是焦點所在，而雙料一級賽盟主「里見夢境」也列陣其中。「顏色之皇」於本周日之戰將交由潘頓執韁。

「顏色之皇」迄今在港共三勝途程1000米的短途賽，來港前在澳洲也曾兩勝1000米的賽事，牠在港曾四度出爭1200米途程，當中兩次跑獲亞軍。

游達榮說：「牠 (『顏色之皇』) 喜留後競跑，末段以強勁加速力追前，但這種跑法往往需要形勢配合，所以爭勝也不太容易，今次在第二班賽事負頂磅出賽，也是一項挑戰。」

「希望下季牠會大放異彩，事實上牠仍會有進步空間，我們都耐心等待。」

「當評分達至二班頂的水平時，爭勝會具相當難度，牠於三歲時曾在沙田的1200米賽事跑獲亞軍，當時牠的表現不錯，但仍要進一步證明本身具能力在沙田的1200米賽事取得勝利，而我相信牠可以做到這一點，當然，牠尚要續有進步方可更上一層樓，而重要的是，快步速將甚有助牠發揮。」游達榮續說。

與此同時，班德禮有信心質新短途馬「醒目高球」(132磅) 可以拾級而上，於周日在第三班白加士讓賽 (1200米) 中再下一城。

班德禮曾夥拍「醒目高球」三度取勝。

班德禮說：「馬兒速度銳利，起步後能瞬即輕鬆佔取前列位置，末段更能加速力抗對手來犯。」

「早前牠在陣上仍顯得相當稚嫩，馬兒仍有不少改進之處，當牠取得領先之後，便傾向四處張望，有點不太集中，不過牠每跑一仗均有進步，令牠可以不斷取得好成績。」

「迄今牠的進度理想，令我相信牠有實力日後在第二班甚至更高水準的賽事中與對手周旋。」班德禮說。

由羅富全訓練的「醒目高球」，至目前為止在港只上陣五次，便已取得三冠一位的佳績。周日之戰牠將自第4檔起步。

周日（4月12日）在沙田馬場合共編排十一場賽事，頭場新馬賽寶靈平磅賽（1000米）將於下午十二時三十分開跑。