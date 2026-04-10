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霍宏聲復出騎網紅馬

馬圈快訊
更新時間：13:44 2026-04-10 HKT
發佈時間：13:44 2026-04-10 HKT

霍宏聲剛周一策騎廖廄的「幸運奇兵」墮馬，因而拉傷背部，當日退下火線。緊接剛周三谷戰霍宏聲停賽，騎者飛往澳洲小休，與好友薛恩等人相聚，周日沙田賽事復出，當日將為八駒主轡，其中包括有網紅馬之稱的「幸運風彩」將出戰第九場三班千四米，由霍宏聲策騎，如果今場順利取勝，或許有豐富大餐獎勵呢？

早前有網民分享「幸運風彩」從馬房窗邊探出頭來，直視下方「望穿秋水」的樣子，下層窗口對上位置多出一堆乾草，該馬匹望著乾草的樣子露出爆笑萌樣，成為網民熱話，而「幸運風彩」周日將上陣，相信大家都會關心這匹網民新寵兒的表現。

陳嘉甜

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