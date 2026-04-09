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馬場浮世繪｜毛里裘斯賽馬業大攪 本月二十五日開鑼

馬圈快訊
更新時間：10:06 2026-04-09 HKT
發佈時間：10:06 2026-04-09 HKT

位於印度洋上的島國毛里裘斯，其2026年新馬季將於本月二十五日正式開鑼，新馬季共編排二十七天賽事，將在南半球第二歷史最悠久的戰神公園馬場舉行。由於上季毛里裘斯馬會重新管理賽馬之後，賽馬業務逐漸重上軌道，今次各方人仕決定大攪，除了簽發練馬師牌照予賀倫，又讓南非最大馬主Hollywoodbets Syndicate在當地養馬，再加上多個馬房和馬主大事擴軍，令服役馬匹數量急速上升。

人事方面，上季冠軍練馬師希偉辰，在華裔馬主Paul Foo Kune的大力支持下，今季養馬旺急升成當地最大馬房。不過，他今季將聘用巴西騎師桑丹拿，此路人馬將是今季冠軍騎練及馬主的大熱門；至於上季冠軍騎師冼文諾，今季將轉往澳洲栢斯策騎，其所屬練馬師Ramapatee Gujadhur將改聘南非騎師鄧尼森為主帥。另外，前澳門騎師高君濤亦盛傳將到當地出任馬房主帥。

文傑

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