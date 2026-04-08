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黃嘉雯分享獲獎喜悅

馬圈快訊
更新時間：16:53 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:53 2026-04-08 HKT

不少香港人都有養寵物，視牠們為自己家庭的一分子。日前在數碼港大舞台舉行一個關於毛孩的頒獎典禮，其中一個獎項是2026年毛孩街人氣豪華貓狗酒店獎項，是由「飛馬座」和「丞匡掠影」馬主黃嘉雯與友人合夥開設的寵物休閒旗艦店獲獎，黃嘉雯親自上台領獎。

近年黃嘉雯 (圖) 和數位友人開設達六千呎的寵物休閒旗艦，為貓貓狗狗和牠們的主人提供支援服務。
近年黃嘉雯 (圖) 和數位友人開設達六千呎的寵物休閒旗艦，為貓貓狗狗和牠們的主人提供支援服務。
2026年毛孩街人氣豪華貓狗酒店獎項，由「飛馬座」和「丞匡掠影」馬主黃嘉雯 (圖) 與友人合夥開設的寵物休閒旗艦店獲獎。
2026年毛孩街人氣豪華貓狗酒店獎項，由「飛馬座」和「丞匡掠影」馬主黃嘉雯 (圖) 與友人合夥開設的寵物休閒旗艦店獲獎。
日前數碼港大舞台舉行一個關於毛孩的頒獎典禮，黃嘉雯 (中) 和藝人何廣沛 (左) 也有出席活動。
日前數碼港大舞台舉行一個關於毛孩的頒獎典禮，黃嘉雯 (中) 和藝人何廣沛 (左) 也有出席活動。

黃嘉雯熱愛動物，除了養馬，喜歡馬術外，她也有養狗狗毛孩。近年黃嘉雯和數位友人開設達六千呎的寵物休閒旗艦，為貓貓狗狗和牠們的主人提供支援服務。
 
陳嘉甜

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