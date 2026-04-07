班德禮「紫辰之星」「電玩精英」

班德禮近期手風不俗，上期策騎「文明福星」贏出今季第二十五頭馬。明晚跑馬地夜賽，其七匹坐騎多具爭勝分量，有機會繼續為他帶來頭馬進帳。班德禮亦表示，自己要把握目前機會，替坐騎爭取最佳成績，至於今次坐騎當中，則以一對韋廄馬「紫辰之星」和「電玩精英」最具問鼎機會。

紫辰之星再戰同程

「紫辰之星」上場初跑谷草一六五○米，即能後上得第五名。

今季自購馬「紫辰之星」，來港前曾在愛爾蘭贏出二千米賽事，而在港跑過幾場熱身後，上場初跑谷草一六五○米，即能後上得第五名。明晚牠再戰同一路程，班德禮說：「上仗『紫辰之星』演出明顯進步，沿途走勢輕鬆之餘，末段亦展示出良好追勁，即使未能上名，但表現仍令我感到滿意，相信今後陣上演出將會愈來愈好。今次牠再跑谷草一六五○米，以其目前進度當然適合，何況今場對手的實力跟上場相若，而且只負一一九磅，希望牠演出持續進步，能順利走入前列歸來。」

電玩精英爭取連捷

「電玩精英」上仗在谷草千二米贏出在港首場頭馬。

「電玩精英」上仗在谷草千二米贏出在港首場頭馬，明晚再跑同程，班德禮分析說：「『電玩精英』過去經常因際遇欠佳導致錯失機會，幸好上場終於贏出頭馬。其實此駒的質素頗不俗，希望經過上場勝利之後，能夠提升馬兒的信心，好使今次再出表現繼續進步。今次牠再戰谷草千二米，即使同場不乏具路程經驗的好手，但『電玩精英』只負一二二磅，兼且排一檔靚位，仍有條件爭取連捷。」

最後，班德禮表示「榮利雙收」早前贏馬之後，未能繼續再捷，但其實連場也所負不遠，演出並非太差，而且馬兒一直操練正常，狀態依然保持勇銳，如今轉戰谷草一六五○米，計性能也屬射程範圍，希望屆時能夠克服重磅，爭取今季第二場頭馬。

文傑