內圈捕影│「爆出美麗」火氣充裕

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「輕鬆大少」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，細馬身好靚好壯，神采奕奕雙目有神，一課比一課出色。「爆出美麗」助手踱一圈，擔高頭走極具朝氣，步順力雄火氣充裕，身壯呈現條線美，勝後有進無退。

「風采人生」助手踱兩圈，愈見收斂，躁火全消，跑姿順暢落腳輕巧，神態軒昂展現朝氣，更勝前時。「頌星」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺順暢貫注力足，馬身札實毛色悅目，朝氣勃勃愈見吸引。

「有你有我」助手踱一圈，細馬身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，去番最佳時候。「富心星」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，墜手火氣有增無減，步勁力足佳態洋溢。

「勁好運」助手踱一圈，收斂淡定唔再搶口，外觀討好身色俱吸引，過步輕爽力度充沛，論態仍勇銳。「長勝隊長」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁力充裕，馬身更實淨更靚，勇況十足好吸引。

星月飛雲神閒氣定

「星月飛雲」助跑姿順暢落腳輕巧，走勢譽滿欄邊。

「三軍勇將」助手踱兩圈，運步如輪神態生猛，力度充足暗火湧現，身靚外觀省鏡，比起贏馬更勇銳。「星月飛雲」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身又靚，走勢譽滿欄邊。

謝鋒

