馬場浮世繪│$61,599,454W飛 嘉應高昇變「派息」神獸

「嘉應高昇」貴為國際評分全球最高賽駒，近兩年戰無不勝，今日在沙田馬場力爭19連捷再破紀錄，更進一步被投注人視為「提款神獸」！全因馬會在獨贏彩池方面，設有最低派彩制度，每10元一注命中的注碼，最少會獲派5角利潤，而「嘉應高昇」今仗贏馬呼聲高企，終於吸引到高達61,599,454元的注碼投注其贏馬，屬香港賽馬史上前所未見，同時也令該場二級賽短途錦標的獨贏投注額高達63,827,805元，亦是空前情況。

結果，由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」無負馬迷「運財」厚望，只用了67.12秒的時間，便助投注人利錢到手。馬王出場惹來蜂擁投注成馬迷間的風氣，今次已是牠連續5場以1.05倍屬最低下限的大熱門身分報捷，而且投注額愈來愈高，前仗於一月尾追平「精英大師」的17連捷紀錄一役，其獨贏投注額4,090萬元；上仗於二月二十二日圓18連捷新紀錄時，其獨贏投注額已達4,617萬元。今日刷新19連捷新績，則一下子衝破6千萬大關，被投注人以「收息」心態追捧，馬會今日又要「倒貼」派彩。

「嘉應高昇」是役贏馬，另刷新由本身保持的田草1200米賽事時間，締速比舊紀錄快0.08秒。如無意外，「嘉應高昇」下仗會於本月26日的1,200米一級賽主席短途獎打衛冕戰，爭取20連捷。