馬場浮世繪｜「莫匹敵」退役轉任種馬
更新時間：21:23 2026-04-05 HKT
發佈時間：21:23 2026-04-05 HKT
發佈時間：21:23 2026-04-05 HKT
去年在莫雷拉胯下一舉攻下拉丁美洲大賽和阿根廷卡洛貝格大賽兩場重要錦標賽的「莫匹敵」，一躍成為南美洲最高分賽駒，以及阿根廷候選馬王。牠早前避席拉丁美洲大賽衛冕戰，準備改爭稍後舉行的聖保羅大賽，可是上周四操練期間受傷，經獸醫檢驗後，證實右後腳籽骨骨裂。練馬師與幕後研究，決定讓「莫匹敵」退役，並轉到當地Haras Rio Iguassu牧場出任種馬。
「莫匹敵」乃莫雷拉替馬主購入，且積極參與操練和部署，馬兒服役以來出賽十九次，贏出十場頭馬。
文傑
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