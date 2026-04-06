廖事如神│「皇金合」袁全變身

馬王「嘉應高昇」又再出巡，氣勢之強甚至令不少對手選擇轉戰主席錦標避其鋒芒。因此反而令主席錦標參戰馬滿額，實為近年少見。雖說兩場二級賽是冠軍賽馬日的預演，但亦有賽駒盼把握機會爭奪分級賽冠軍，鬥志一流。

第二場五班千二米，預計放頭馬不多。「皇金合」近期前速甚穩定，相信可順利前領。此駒近期檔運平平，連續三場抽到外檔。今仗抽到七檔而快馬不多，另觀乎袁幸堯「地標戰」的發揮理想，是次「皇金合」在她胯下獲減十磅，只要順利前領已具勝望。「果然僥倖」今季初落五班時已於同程入Q，且僅敗於四班頭馬「盛勢威楓」，賽績水準可信，是次重返五班值得看好。「飈誌」雖然上名率較低，但始終是四班頭馬，須尊重班底，且二月尾曾於谷草四班千二米上名，估計居五班有力招架。「首駿」幾經辛苦開齋，勝在跑法主動，可緊隨放頭馬後方，是次再抽好檔可照辦煮碗。

第四場四班千四米，局勢相對明朗，數駒控制大局。「幸運奇兵」因先前試閘走勢，初出跑田草千二米已成大熱門，雖然被進度較佳的「勇者為皇」擊敗，但表現絕不失禮，其後隨即增程至千四米，直路上交出強橫後勁輕鬆補中，而亞軍「友瑩亮」再出更打疊兩W，則416場次的水準之高可想而知。「幸運奇兵」今次賽前試閘勁如炮彈，唯一挑剔是負頂磅，但結合狀態及潛力，有望征服四班。「威武年代」季內六戰僅一場失三甲，配袁幸堯減十磅如虎添翼，勢阻前駒連捷。「機械之星」於338場次擊敗一眾四班惡馬首勝，表現出色，其後增程至千六仍接連跑近，回師勝程仍具威脅。

廖浩賢精選

第二場 8 皇金合 1 果然僥倖

2 飈誌 5 首駿

第四場 2 幸運奇兵 1 威武年代

3 機械之星 8 加州勇勝