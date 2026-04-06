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波仔至醒靈活玩│「凝妙星」賽績硬淨

馬圈快訊
更新時間：02:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-06 HKT

打開今戰第三場賽事的排位表，有四駒出自總場次499，為何要特別提及此場次？皆因該仗已有四匹賽駒之後再出合取三冠一亞的佳績，當中包括「黃金騎士」以及上次在本欄提供的「真叻仔」，賽事水準的確不俗。

不過，綜觀今場欠缺前置馬，預計早段步速偏慢，而出自499的四駒均屬後上跑法，有可能受制於步速形勢，所以揀一匹季內曾以前置跑法入位的「凝妙星」作重心。

四歲的「凝妙星」前仗出戰田草千八米，其實已有點強組味道。而對上一次跑田草千六米就是在總場次360，該仗段速前後正常，結構不俗，再看該仗前五名有四匹屬於後上馬，賽事模式應利後上，而「凝妙星」屬沿途跟前馬匹中表現最好一匹。

再看同場前置落敗馬「君達得」、「友瑩亮」及「八心之星」之後均可提升名次，反映「凝妙星」這席反趨勢的季軍夠實淨；而該場頭二馬「細水長流」及「黃金騎士」亦已在三班贏馬，不排除這場是前文提及499場次強組的源頭。由於今場可揀之馬甚多，兜轉下再跑田草千六的「凝妙星」應有分頭，相對值博。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 WP 2
第四場 Q/QP 1 膽拖 2 3 8
第八場 二重彩 4 複式膽拖 2 6 8 10
混合過關三串七 共188注

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