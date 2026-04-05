廖康銘「幸運奇兵」「友瑩光」

廖康銘馬房剛周三出馬不多，最終只有一匹「精英雄心」力拼跑第二名。不過明日沙田賽事，其七匹參戰馬均實力不俗，屆時有望取得佳績。廖康銘接受查詢時表示，「幸運奇兵」和「友瑩光」皆有備而臨，如今分途出戰合適路程，將是馬房今戰的爭分籌碼。

幸運奇兵爭取連捷

「幸運奇兵」上場增程即在千四米贏馬補中。

「幸運奇兵」前仗初出在田草千二米後上跑第二，上場增程即在千四米贏馬補中，今次再攻贏馬路程，廖康銘分析說：「自從『幸運奇兵』開操，直至初出上名一役，牠都展示出具有良好質素。牠上場增程出戰，而且更排在大外檔起步，根本難度甚高，但牠仍然能夠克服障礙，並以佳勢勝出，表現相當出色，但為免影響日後成長，今季我不會安排牠太頻密出賽。至於今仗馬兒操練充足，早前在從化馬場試泥閘亦輕鬆勝出，目前狀態不成疑問，故此應具爭勝機會。」

友瑩光續配潘頓

「友瑩光」於今季第二次上陣取得亞軍。

「友瑩光」於今季第二次上陣取得亞軍，可是最近幾場演出未能承接，明日牠續配潘頓，競逐尾場二千米中長途賽，廖康銘說：「上場『友瑩光』出閘笨拙及失地，接着便失去角逐興趣，末段沒有發力上前。有見及此，希望潘頓今次再策騎牠出賽，能夠起步順利，不再受途中意外影響，雖然牠排在十一檔並非有利，但倘若能夠克服，避免全程走外疊，以其質素和目前狀態，理應能夠在此交出表現。」

最後，廖康銘指「祝願」上場在香港金盃的走勢顯示，牠在步速正常的情況之下，根本沒有長力應付二千米，而今次縮程回師千六米勝途，才是最合適路程，加上馬兒在賽前操練和試閘皆表現出色，目前正值勇境，屆時將會以良好狀態迎戰，希望牠能夠發揮出最佳水準，並走入前列歸來。

文傑