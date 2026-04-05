Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖康銘「幸運奇兵」「友瑩光」

馬圈快訊
更新時間：18:00 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-05 HKT

廖康銘馬房剛周三出馬不多，最終只有一匹「精英雄心」力拼跑第二名。不過明日沙田賽事，其七匹參戰馬均實力不俗，屆時有望取得佳績。廖康銘接受查詢時表示，「幸運奇兵」和「友瑩光」皆有備而臨，如今分途出戰合適路程，將是馬房今戰的爭分籌碼。

幸運奇兵爭取連捷

「幸運奇兵」上場增程即在千四米贏馬補中。
「幸運奇兵」上場增程即在千四米贏馬補中。

「幸運奇兵」前仗初出在田草千二米後上跑第二，上場增程即在千四米贏馬補中，今次再攻贏馬路程，廖康銘分析說：「自從『幸運奇兵』開操，直至初出上名一役，牠都展示出具有良好質素。牠上場增程出戰，而且更排在大外檔起步，根本難度甚高，但牠仍然能夠克服障礙，並以佳勢勝出，表現相當出色，但為免影響日後成長，今季我不會安排牠太頻密出賽。至於今仗馬兒操練充足，早前在從化馬場試泥閘亦輕鬆勝出，目前狀態不成疑問，故此應具爭勝機會。」

友瑩光續配潘頓

「友瑩光」於今季第二次上陣取得亞軍。
「友瑩光」於今季第二次上陣取得亞軍。

「友瑩光」於今季第二次上陣取得亞軍，可是最近幾場演出未能承接，明日牠續配潘頓，競逐尾場二千米中長途賽，廖康銘說：「上場『友瑩光』出閘笨拙及失地，接着便失去角逐興趣，末段沒有發力上前。有見及此，希望潘頓今次再策騎牠出賽，能夠起步順利，不再受途中意外影響，雖然牠排在十一檔並非有利，但倘若能夠克服，避免全程走外疊，以其質素和目前狀態，理應能夠在此交出表現。」

最後，廖康銘指「祝願」上場在香港金盃的走勢顯示，牠在步速正常的情況之下，根本沒有長力應付二千米，而今次縮程回師千六米勝途，才是最合適路程，加上馬兒在賽前操練和試閘皆表現出色，目前正值勇境，屆時將會以良好狀態迎戰，希望牠能夠發揮出最佳水準，並走入前列歸來。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
13小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
14小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
18小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
18小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT