Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚健業捧仁愛堂場

馬圈快訊
更新時間：14:40 2026-04-05 HKT
發佈時間：14:40 2026-04-05 HKT

「紅旺繽紛」和「勝在有型」團體馬主譚健業向來熱心公益，為慶祝仁愛堂踏入50周年，仁愛堂早前於啟德體藝館舉行「仁愛堂呈獻：Cantopop321慈善演唱會」，以支持仁愛堂各項福利服務。當晚不少人氣歌手均會為慈善出力表演，例如男團Mirror的Anson Lo盧瀚霆、姜濤、Jeremy李駿傑、許廷鏗、Gin Lee李幸倪、陳柏宇、Collar的Candy、Ivy等多位歌手。

譚健業曾經出任仁愛堂總理，當然要去捧場。相片來源:譚健業Facebook
譚健業曾經出任仁愛堂總理，當然要去捧場。相片來源:譚健業Facebook

譚健業曾經出任仁愛堂總理，當然要去捧場，他表示希望大家支持仁愛堂，幫助社會有需要人士，為慈善出一分力。而譚健業的團體馬「紅旺繽紛」將出戰周一的沙田第二場賽事，由韋達訓練，法國好手巴度主轡，力爭佳績。

譚健業的團體馬「紅旺繽紛」(圖) 將出戰周一的沙田第二場賽事，由韋達訓練，法國好手巴度主轡，力爭佳績。
譚健業的團體馬「紅旺繽紛」(圖) 將出戰周一的沙田第二場賽事，由韋達訓練，法國好手巴度主轡，力爭佳績。

相片來源:譚健業Facebook

按圖睇當晚不少人氣歌手為慈善出力的表演相片：

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
13小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
14小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
18小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
17小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT