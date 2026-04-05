「紅旺繽紛」和「勝在有型」團體馬主譚健業向來熱心公益，為慶祝仁愛堂踏入50周年，仁愛堂早前於啟德體藝館舉行「仁愛堂呈獻：Cantopop321慈善演唱會」，以支持仁愛堂各項福利服務。當晚不少人氣歌手均會為慈善出力表演，例如男團Mirror的Anson Lo盧瀚霆、姜濤、Jeremy李駿傑、許廷鏗、Gin Lee李幸倪、陳柏宇、Collar的Candy、Ivy等多位歌手。

譚健業曾經出任仁愛堂總理，當然要去捧場。相片來源:譚健業Facebook

譚健業曾經出任仁愛堂總理，當然要去捧場，他表示希望大家支持仁愛堂，幫助社會有需要人士，為慈善出一分力。而譚健業的團體馬「紅旺繽紛」將出戰周一的沙田第二場賽事，由韋達訓練，法國好手巴度主轡，力爭佳績。

譚健業的團體馬「紅旺繽紛」(圖) 將出戰周一的沙田第二場賽事，由韋達訓練，法國好手巴度主轡，力爭佳績。

相片來源:譚健業Facebook

按圖睇當晚不少人氣歌手為慈善出力的表演相片：

陳嘉甜