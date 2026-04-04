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晨光追擊│ 「球星」朝氣復現

馬圈快訊
更新時間：18:06 2026-04-04 HKT
發佈時間：00:04 2026-04-04 HKT

昨朝出跳的周一參戰馬少得很，場面極之冷清，故此講番周五出跳馬畀大家參考，報道如下。

「領航多財」戴頭罩由助手跳一段，尚算集中無脾氣，勁度平平出腳仍重，進度未得。

「球星」戴頭罩由希威森跳一段，慢試輕鬆走過，毛色靚番好多，神采奕奕復現朝氣。

「好評如潮」戴頭罩由助手跳一段，墜手起勁神態活潑，馬身壯健毛色悅目，比起弗時更靚。

「共創歡欣」戴頭罩由助手跳一段，推騎下尚算肯衝，然而勁度平平，而且仲係有啲重身。

「天寶威威」戴頭罩由助手跳兩段，出腳夠俐落夠咬地，馬身已收好，上力唔錯有好感。

「金鑽貴人」助手大圈踱步，身扎實毛色潤澤，落腳輕快有力，近況極之理想。

「精巧時計」助手大圈踱步，平淡走過而已，力度普通落腳重，欠缺好感。

「廚神」助手大圈踱步，外觀無問題，但火力好一般，比起弗時仲有一段距離。

講番周五出跳馬。

「萬事勝利」戴頭罩由助手跳兩段，出腳仍有啲高，但力度愈見充沛，有進展。
「萬事勝利」戴頭罩由助手跳兩段，出腳仍有啲高，但力度愈見充沛，有進展。

「萬事勝利」戴頭罩由助手跳兩段，出腳仍有啲高，但力度愈見充沛，有進展。

「錶之銀河」戴頭罩由助手跳兩段，唔急唔搶從容不迫走過，相當輕身極具好感。

「路路勁」戴頭罩由助手跳兩段，急口但接受操控，神態活躍走勢硬朗現朝氣。

「哈羅威」戴頭罩由助手跳兩段，例牌急口岳頭並連番轉腳，狀態理想身壯色潤。

「精算暴雪」戴頭罩由助手跳兩段，神采奕奕步挺爽勁，外觀亦四正身夠扎實。

「我最好」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，馬頭冇岳咁高，亦冇咁論盡，觀感勝前。

「驕陽明駒」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神火力極佳，毛色充滿光澤。

「綠族無限」戴頭罩由助手跳兩段，主動想走火氣好，馬身又夠粗壯，近況理想。

兆文

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