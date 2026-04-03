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羅富全「發財先鋒」「紅衣醒目」

馬圈快訊
更新時間：19:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-03 HKT

羅富全馬房上月贏出六場頭馬，成績平穩；踏入四月之後，雖然剛周三泥地夜賽未能取得進帳，但下周一復活節假期沙田賽事，他派遣十駒迎戰，當中不乏牌面馬，屆時應有望取得頭馬。練者受訪時透露，「發財先鋒」和「紅衣醒目」近績不俗，機會值得秤先。

發財先鋒備戰充足

「發財先鋒」今季先後取得一冠四季。
「發財先鋒」今季先後取得一冠四季。

列陣第十一場三班二千米的「發財先鋒」，年輕時擅以前領戰略爭勝，可是今季踏入八歲，逐漸轉型為後上馬，而且近期表現趨穩定，季內先後取得一冠四季；今戰增程至二千米，羅富全說：「隨着『發財先鋒』年紀漸長，本身前速銳減，陣上難以像以往般前領，反而早段找遮擋留力，往往能在末段憑後勁走得接近；今季牠陣上演出穩定，近兩仗均後上跑第三，今次牠角逐合適的二千米，賽前備戰仍足，屆時有望繼續跑出水準，走入前列一席。」

紅衣醒目狀態仍勇

「紅衣醒目」今季取得三季兩殿。
「紅衣醒目」今季取得三季兩殿。

出爭第三場四班千六米的「紅衣醒目」，今季取得三季兩殿，始終未能贏馬，但羅富全指牠今仗應具爭勝機會：「『紅衣醒目』陣上演出穩定，極少大敗回來，只是有時受排外檔等因素影響，才未能取得勝利；上仗牠跑千四米可克服十四檔，僅以頸位之微落後跑第三，反映其狀態仍勇，在目前評分亦具競爭力。今仗牠回配贏馬配搭田泰安，並增程至千六米，希望能夠收復失地，順利贏回一場頭馬。」

另外，當被問到在打吡走入三甲的「數字天文」和「紫荊盛勢」未來部署時，羅富全表示由於「數字天文」一旦出戰女皇盃，勢將遇上頂級本地和海外對手，但競逐皇太后紀念盃又可能負重磅，故他將與馬主研究後，才定出該駒下仗目標。至於「紫荊盛勢」，則會出戰冠軍賽馬日的冠軍一哩賽。

文傑
 

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