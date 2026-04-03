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大阪盃：「野田分位」及「北十字星」再同場較勁

馬圈快訊
更新時間：16:45 2026-04-03 HKT
發佈時間：16:45 2026-04-03 HKT

第七十屆大阪盃（2000米一級賽）將於周日（4月5日）在日本阪神競馬場上演，總獎金高達六億五千一百萬日圓（約合三千二百七十萬港元）。屆時近兩屆東京優駿（日本打吡大賽，2400米一級賽）冠軍「野田分位」及「北十字星」將會與眾星同場較勁，精彩可期。

今年適逢大阪盃七十周年誌慶，參賽陣容可謂星光熠熠，除了將會有2024年及2025年日本打吡大賽冠軍「野田分位」及「北十字星」在陣外，還有「名將田原」、「投擊俱佳」及「高野俊士」等一眾頂級佳駟爭奪這項重要錦標。

將由北村友一執韁的「北十字星」上仗出爭日本盃（2400米一級賽），陣上表現回復勇銳，最終在以破紀錄時間2分20.30秒奪魁的「格倫島」之後取得第四名。「北十字星」是該役少數能於末段仍保持走勢的前置賽駒之一，練馬師齊藤崇史對這匹雄馬的演出相當滿意。

齊藤崇史說︰「馬兒上仗（在日本盃）直至進入首個彎位時，取位都不太順暢，但末段的追勢卻相當出色。雖然牠的際遇較同場所有對手更為不利，但牠真的奮力拼搏。今屆日本盃的頭馬及亞軍（『蒙面舞會』）俱實力強勁，但馬兒也展示了與角逐打吡時相同的威力。」

「牠其後沒有出爭有馬紀念賽（2500米一級賽），但留在牧場期間看來一直保持良好狀態。」

「北十字星」出道首五戰取得四勝，隨後於去年遠征海外，先在巴黎隆尚攻下奧蘭治太子錦標（2000米三級賽），繼而於10月進軍凱旋門大賽（2400米一級賽），可惜未能應付比賽當天的軟爛場地，只能以第十四名過終點。

「野田分位」同樣曾揚威海外，於去年攻下杜拜司馬經典賽（2410米一級賽）。這匹佳駟其後在日本盃跑獲季軍，繼而在有馬紀念賽以些微距離不敵頭馬「博物街」跑入季席，今次力求在坂井瑠星胯下奪魁，贏取出道以來的第三項一級賽冠軍。

另一參賽馬「名將田原」曾於去年6月角逐寶塚紀念賽（2200米一級賽），最終一放到底，以出色姿態擊敗近兩屆大阪盃的盟主「寶徠歌劇」奪魁。這匹五歲馬上仗於去年12月出戰有馬紀念賽，最終只得令人失望的第十三名，但看來已準備好在此賽重振聲威。

「名將田原」迄今在阪神三戰全勝。練馬師石橋守表示：「馬兒上仗於早段領放，可惜末段後勁不繼。現在回想起來，當時牠的狀態不及角逐寶塚紀念賽時。牠目前相當放鬆，沒有那麼緊張。」

除了上述各駒外，陣中值得留意的參賽馬還包括「生活格調」、「高野俊士」、「優鶴湖」及「投擊俱佳」，其中「投擊俱佳」在去年的日本打吡大賽負於「北十字星」獲得季軍，其後於今年1月在中山攻下美國賽馬會盃（2200米二級賽）。

練馬師友道康夫談及「投擊俱佳」時說：「馬兒上仗跑來有點緊張，但進入直路後便能順利拋開其他對手。賽後牠在北方牧場屬下的信樂町分部小休，而自從返回馬房以來，牠看來一切良好，騎師（川田將雅）也一直策騎牠在木屑跑道上進行操練。」

大阪盃（2000米一級賽）編為海外賽事第三組第七場，將於香港時間星期日（4月5日）下午二時四十分開跑。

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