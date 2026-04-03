馬場浮世繪│東瀛三駒 覬覦女皇盃
更新時間：13:18 2026-04-03 HKT
發佈時間：13:18 2026-04-03 HKT
發佈時間：13:18 2026-04-03 HKT
日本馬「蒙面舞會」較早前棄征杜拜，又因健康問題避戰大阪盃，改為來港出戰女皇盃；日前此馬已放草完畢，返回美浦訓練中心的馬房，並於周四朝進行快跳。練馬師手塚貴久表示，早前「蒙面舞會」腳部曾不良於行，但現已完全康復，今課快跳走勢令其滿意；在離開日本前，他會把馬兒催谷至最佳狀態。
另外，上月中在中京競馬場舉行的二級賽金虎賞跑第二的「神之禮」，以及跑第四的「六月豪取」，其幕後均已接受邀請，下月來港出戰女皇盃。「六月豪取」的練馬師武英智表示，目前此馬狀態良好，他決定先派牠來港作賽，於六月才競逐寶塚紀念賽。
文傑
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