班德禮「幻影旋風」「友愛心得」

班德禮剛周日策騎「黃金騎士」贏得今季第二十四場頭馬，而上月合共贏得七場頭馬，顯然手風不俗。他表示自己暫時對今季成績感到滿意，希望在今季結束時打破個人在港頭馬紀錄，達至四十場頭馬，即使難度不低，但仍會全力嘗試。至於他明晚泥地賽事的坐騎方面，班德禮表示即使三匹坐騎都並非牌面馬，但仍會全力以赴，會盡力替牠們爭取最佳成績。

幻影旋風作戰狀態

「幻影旋風」早前兩度在泥地中距離比賽上名置。

列陣第二場五班一六五○米的「幻影旋風」，今仗將由班德禮主轡，且日前已交予騎者過檔快跳，班德禮說：「『幻影旋風』在晨課走勢良好，估計目前仍維持在良好作戰狀態。此駒早前兩度在泥地中距離比賽上名，足以反映其腳法適合在泥地作賽，今次我獲得機會夥拍牠上陣，當然感到高興，縱使今賽對手水準不弱，多駒曾在同程取得佳績，但希望『幻影旋風』臨場發揮理想，倘若早段有正常甚至偏快步速，將更有利其後上跑法。」

友愛心得轉戰泥地

「友愛心得」今季贏出三場頭馬。

今季跑馬地百萬挑戰盃冠軍「友愛心得」，將首次出戰泥地短途賽，班德禮說：「今季『友愛心得』贏出三場頭馬，足以證明本身實力，今次轉到泥地賽作新嘗試，以其過往在泥地操練和試泥閘的走勢，加上本身具彈性的跑法推斷，應有機會勝任泥地賽，加上今仗排三檔，起步後有較大機會進佔有利位置競跑，所以『友愛心得』仍有機會在此取得表現，走入前列歸來。」

對於今晚餘下的坐騎「猛將兄」，班德禮坦言對其所知不多，但以馬兒上仗跑谷草短途取得季軍，估計目前狀態應不俗，今次列陣泥地千二米，過往亦曾走得接近，而且今賽只負一一八磅，所以他希望「猛將兄」能繼續跑出水準，爭取前列位置。

文傑

