波仔至醒靈活玩│「疾風財子」泥地啱跑

泥地賽令好多馬迷卻步，主要因為賽績根據較少，好像無咩「揸拿」在手；而熱門往往傾側在有泥地賽績根據的馬匹身上，忽視了初跑泥地賽駒。不過，捉冷門就不時要向後一類賽駒埋手，例如上次落班初跑泥地即勝的「哪吒」。

今晚第七場四班千二米，打疊兩勝的「金玉良言」，成為熱門十分合理，復課快跳仍然對辦，但評分已有十三分加幅，在負磅略有考驗下，買獨贏寧敲其他馬匹。

方廄「疾風財子」上仗跑田草千四米，陣上段速偏快，對初出未開氣的牠而言頗有難度；此外，直路上曾受困兼被他駒壓住來跑、衝刺不順，最終無潰散而略有追前的表現已收貨。再看這293場次，頭五名馬匹之後可再交出表現外，與「疾風財子」同到終點的「旌採」、「八心之星」之後也曾跑入三甲，反映整體賽事水準不俗。

收埋操一輪的「疾風財子」，最近兩課大閘起步均反應理想，狀態不俗；查去年十二月的一課泥閘，牠食沙後仍有追勢，反映泥地啱跑，且不少在港服役的同父馬都可在泥地賽交出表現，若牠因轉跑泥地而成冷，不妨先敲一注。

波仔靈活玩過關提供：

第四場 二重彩 2 複式膽拖 1 3 6

第七場 QP 5 6 8 10 複式

第八場 Q 4 膽拖 1 7 10

混合過關三串七 共195注