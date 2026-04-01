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廖事如神│「偵探傳奇」明鏡高袁

馬圈快訊
更新時間：02:00 2026-04-01 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-01 HKT

新小將袁幸堯正式在港登場，即是會出現兩位女將同場獻技了。今季稍早時候杜苑欣在港客串，廣受各大馬房支持，證明只要有能力，女騎師同樣可闖出一片天。袁幸堯首仗即有後上型坐騎，看她能否一展身手。

第四場四班泥地千二米，不少參戰馬欠賽績證明。「偵探傳奇」此四歲自購馬落班即配袁幸堯減十磅，惡氣十足。此駒來港後五戰均近，無論田草、田泥或谷草都能應付。賽前泥閘大勝引人注目，雖然或多或少因鞍上人磅位較輕，但亦證明狀態已在勇點。泥地短途排外檔不成問題，只要順利出閘取得領先位置已具勝望。「伶俐驫駒」轉倉後脫胎換骨，今季八戰豪取三W四Q，評分暴升二十五分；上仗讓「金玉良言」十三磅仍只輸頸位，表現可人。「常嚐發財」近兩仗於同程上名但無威脅，是次配黃寶妮再減輕負磅可望接近。「後無來者」最近均跑此程且數度跑近，雖然情緒仍有進步空間，但憑基本能力已可爭腳。

第八場泥地三班千二米，「熾烈神駒」為此程好手，今季再有進步。過往一向四班有餘三班不足，惟於372場次出戰同程，卻以快時間擊敗「晶晶日上」征服三班，令人喜出望外。最近一場配周俊樂殺入一席的表現恰可，賽前試閘出色，狀態保持高水平，是次再與「樂勝天下」交鋒，本身排檔較佳隨時反先。「友愛心得」攻下跑馬地百萬挑戰盃後狀態依然，重返三班轉戰泥地難忽視。「喜至寶」四捷同程根據甚足，今季初曾評分高企，現已比季初低十二分，重戴眼罩望有新鮮感而及早緊隨馬群。「樂勝天下」轉跑泥地找到新天地，潘頓繼續主轡胸有成竹。

廖浩賢精選

第四場    1 偵探傳奇 2 伶俐驫駒
    3 常嚐發財 12 後無來者
第八場    7 熾烈神駒 1 友愛心得
    2 喜至寶    4 樂勝天下

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