田泰安「伶俐驫駒」「上市魅力」

田泰安近期表現較沉寂，幸好周三晚沙田泥地夜馬，其坐騎實力不俗；今晨他收操後表示，希望今戰能打破悶局，其中今季表現突出的「伶俐驫駒」和新勝的「上市魅力」，將是其主要爭分籌碼。

伶俐驫駒路合態勇

「伶俐驫駒」今季轉投桂廄後，至今八戰取得三冠四亞。

出戰第四場四班千二米的「伶俐驫駒」，今季轉投桂廄後，至今八戰取得三冠四亞，演出既佳且準；周三晚再跑贏馬路程泥地千二米，田泰安說：「相信今季開始時，大概沒人預期『伶俐驫駒』能有如此突出表現，這絕對是桂福特和其馬房團隊的功勞。日前我再策騎牠操練，其走勢仍暢順有力，難得連拼多仗後，仍可維持良好狀態。周三晚此馬再跑泥地千二米，即使負磅非輕，我仍希望牠可憑路合態勇再次拼入三甲。」

上市魅力爭取連捷

「上市魅力」上仗易配田泰安即在泥地一哩爆冷贏馬。

列陣第二場五班一哩的「上市魅力」，季內連拼多仗不逞，但上仗易配田泰安即在泥地一哩爆冷贏馬，周三晚原裝配搭再跑同程，騎者說：「上仗『上市魅力』改以前領方式競逐，取得良好成效，其實跑法主動的賽駒，往往在泥地賽可佔得優勢；今仗牠再跑泥地一哩，只負一二一磅，不足以構成壓力，倘若情況許可，我將再嘗試採取同一戰略，希望能替牠爭取連捷。」

文傑