從化馬場有助桂福特在港首季取得佳績

來自南非的練馬師桂福特，今季開始在港從練，在短時間內已取得理想成績，於季內經過五十八次賽事之後，桂福特已贏得十八場頭馬，三甲上名率更高達百分之二十九。於去年九月馬季開始時，桂福特已是在香港及從化兩地設廄的練馬師，他也把握機會，充分利用從化馬場的設施，從而得以提升馬房成績，正如他表示：「從化馬場對我馬房的運作實在很重要。」



「今季開始時，我已安排旗下若干馬匹進駐從化，當時我已對從化馬場留下深刻印象，設施均屬一流，馬房環境甚佳，通風系統良好，加上各項復康及訓練設施如馬匹游泳池、水中步行機、馬匹跑步機等，均有助馬匹在賽場上交出牠們的最佳水準。」桂福特說。

桂福特首季在港從練已能取得好成績。



桂福特在南非從練時，已有帶馬穿梭兩地馬房的豐富經驗，當時他旗下的馬匹慣常穿梭約翰內斯堡及開普敦兩地，對於現時香港及從化兩地設廄模式，自然駕輕就熟。他是近期憑賽前置放在從化的馬匹而取得的頭馬數目較多的練馬師之一，自2026年1月起，在他馬房贏得的十場頭馬之中，有六場來自在從化受訓的賽駒，而最新近一匹為他建功的從化受訓馬是「堅先生」，該駒於3月15日的一項賽事中作在港初次上陣，結果一出即勝。

「堅先生」在港一出即勝。



「從化馬場空間廣闊，多元化的設施為馬匹帶來新鮮感，我們慣常安排旗下馬匹輪流前往從化，冀能令廄內每一匹馬都有機會在從化接受訓練，事實上，視乎每匹馬的特性，有些更會較長時間留在從化，只有在上陣前夕才會運返香港。」桂福特說。



「由於從化可以安排馬匹有較多的機會在草地出試，所以對於年輕新馬尤其適合，讓牠們在香港出賽前有更多在草地操練的經驗。」桂福特續說。出自父系「豪華房車」的三歲馬「堅先生」可以說是其中一匹最佳例子，於香港一出即勝之前，此駒在今年內主要在從化接受訓練。

桂福特也指出，「超風速」(藍色綵衣) 是他馬房內其中一匹最受惠於在從化接受訓練的賽駒。



桂福特也指出，「超風速」是他馬房內其中一匹最受惠於在從化接受訓練的賽駒。



他說：「雖然『超風速』加入我馬房後尚未取得勝利，但狀態已愈來愈好，自從化受訓後馬兒看來更為身心愉快。」



自今年1月起由桂福特訓練而於賽前曾置放在從化並能報捷的賽駒也包括「暴風一族」、「金牌活力」、「鼓浪好友」及「伶俐驫駒」。此外，季內曾贏馬及三度入位的「開心勇駒」，亦是在從化受訓後表現有進的一駒。



「香港馬季由九月初開始，一直至七月中，期間競爭激烈，如能為賽駒提供有休養回氣的機會當然最好不過，而從化馬場正好為我們提供這些機會。」



「從化馬場對馬匹的心智甚有脾益，令馬匹身心愉快，如果馬匹開心，自然會為你交出好成績。」桂福特說。



桂福特亦指出從化馬場作為比賽場地的優點：「從化馬場的賽道令每匹馬均有公平的爭勝機會，相信在從化馬場安排賽事，將可推動賽馬運動的進一步發展。」