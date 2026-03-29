馬場密探048｜「同益善」打開在港勝門

今日沙田第三場四班二千米，游達榮馬房的「同益善」近期開始成熟進步，上場在田草千八米跑第二之後，今日增程跑二千米，即在華將周俊樂胯下力壓「風火恆雲」，打開在港勝利之門。周俊樂今日率先起孖，在騎師王積分表上領先。

賽後「同益善」練馬師游達榮說：「『同益善』評分已屆反彈之力，近幾場已經跑得接近，只可惜有些欠運，總是與頭馬擦身而過，今場終於打開勝利之門，我當然開心。『同益善』是四歲北半球馬，目前仍然未成熟，相信五歲才大熟大勇，由於馬兒過往曾經在三班跑近，因此將來在三班作賽，我相信牠仍然有力爭取頭馬。」