艾兆禮「盛勢威楓」「增旺」

艾兆禮剛周三策騎「一起美麗」和「福星小子」只能入位，但他在今期田戰是唯一坐騎滿額的騎師，且多駒都是熱門馬，估計當中應有頭馬示人，甚至連場數胡。艾兆禮表示，期待坐騎悉數取得佳績，其中一對賀廄馬「盛勢威楓」和「增旺」近績良好，最具爭勝機會。

盛勢威楓收復前失

「盛勢威楓」上仗跑千四米不敵近期連捷的「友瑩亮」得亞軍。

「盛勢威楓」今季踏入四歲後續有進步，早前在五班取得在港首場頭馬之後，回到四班上陣仍有好表現，上仗跑千四米不敵近期連捷的「友瑩亮」得亞軍，明日再跑同程，艾兆禮分析說：「上仗『盛勢威楓』起步迅速，很容易便取得前領位置，即使直路上未能抗衡頭馬衝刺，但本身亦帶離季軍馬接近兩馬位，所以演出亦具水準。明日牠再跑千四米，只負一一九磅，即使排在十檔，但以其速度，足以在起步後進佔前列位置，以其最擅長的方式發揮，希望牠能收復前失，贏出今季第二場頭馬。」

增旺再跑千四

「增旺」上場競逐田草千四米，結果後上跑第三名。

「增旺」上場由艾兆禮接手，競逐田草千四米，結果後上跑第三名。明日原班人馬再跑同程，騎者說：「『增旺』上場走勢良好，倘若末段早些望空，應有機會追得更接近，不過我對牠的演出仍感滿意。如今牠乘勇再跑千四米，只負一一九磅和排在四檔起步，有條件交出更進步表現，倘若臨場跟上場一樣，有快馬在前領放，令賽事步速正常，便將進一步提升其爭勝機會。」

對於最近連捷的伍廄馬「步風雷」，艾兆禮表示此駒今季才四歲，當然有進步空間，所以前仗贏得在港首場勝利之後，上仗轉戰田草賽事可順利連捷。雖然兩戰贏馬之後，今次是加程競逐二千米，而且負磅也較前增加，幸好馬兒現時狀態正值大勇，仍有望憑藉當銳勢頭再下一城，希望屆時能克服困難，全力爭取三連捷。

文傑