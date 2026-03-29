廖事如神│路合冒勇贏面「增強」

剛周三谷賽，沈集成豪取四捷橫掃跑馬地。當中夥拍周俊樂贏出的「凌登」，首戰谷草一改跑法，中段變奏奇招制勝，騎者固然出色，練者的部署得宜也是關鍵，同樣抵讚。冠軍練馬師之爭愈趨激烈，實在引人入勝。

第二場四班千四米。「盛勢威楓」今季轉四歲後漸入佳境。季初出戰谷草賽事表現一般，轉戰泥地亦無功。其後戴上眼罩回師田草，表現仗比仗好。395場次一放到底後，升班亦只以頸位告負。上仗增程被「友瑩亮」追過，但仍拋離季軍「榮利雙收」近兩個馬位，今次休足且狀態有進，爭勝要角。「龍城強將」發揮欠穩難倚重，上仗賽後更心律不正，故此程根據十足亦只作配。「龍傲綾羅」一再於陣上接近，上場再次於惡劣形勢中跑近，且479場次步速偏慢，頭二馬均跟前守好位，「龍傲綾羅」排外檔留後而於馬群穿插而上，發揮已佳。「嘉嘉友福」雖未盡成熟，但陣上數度展現速度。

第十場三班千二米略混亂，「增強」上季表現穩步上揚，可惜受傷患困擾，幸好復出後仍能征服三班，證明潛藏甚高。今季較遲復出，不幸再有腳傷，惟上場事隔九個月再披甲，狀態未足下依然交出好走勢，令人喜出望外。是次再戰首本路程，狀態有所提升，可望突破。「開心指數」來港後，三戰此程未失位置，忠心準繩；上場讓「快活英雄」十七磅而能保住亞軍，實際表現不俗，今場兩駒磅位拉近，應再有一番惡鬥。「扶搖勢勁」今季轉跑田草找到新天地，表現準得可愛，上場出閘不順而未能領放，否則賽果或不同，今場排七檔可因形勢隨機應變，若能領放操控步速，則勝望更高。

廖浩賢精選

第二場 13 盛勢威楓 4 龍城強將

9 龍傲綾羅 12 嘉嘉友福

第十場 2 增強 1 開心指數

3 扶搖勢勁 4 快活英雄