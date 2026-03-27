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希威森「安定神駒」「奇異歡星」

馬圈快訊
更新時間：18:23 2026-03-27 HKT
發佈時間：18:23 2026-03-27 HKT

希威森上周三晚策騎「知道穩勝」贏出今季第二十二場頭馬後，周日沙田賽事，他將策騎五駒上陣；即使數目不多，但騎者表示坐騎實力不弱，希望屆時可跑出水準，為他帶來頭馬進帳，其中以「安定神駒」和「奇異歡星」兩駒最具爭勝機會。

安定神駒作戰狀態

「安定神駒」前仗在田草千二米跑獲季軍。
「安定神駒」前仗在田草千二米跑獲季軍。

出爭第二場四班千四米的廖廄「安定神駒」，前仗在田草千二米跑獲季軍，周日增程上陣，希威森充滿期待：「現年四歲的『安定神駒』質素不弱，今季上陣三次均走得接近，只是際遇欠佳，例如上仗牠早段遇慢步速，直路上又未能望空，最終落後頭馬兩個多馬位過終點；幸好賽後操練正常，得以維持作戰狀態，今次增程二百米競逐，以其陣上走勢估計，應該可以勝任，只要牠臨場發揮出本身實力，便有機會走入前列。」

奇異歡星繼續進步

「奇異歡星」上仗在希威森胯下力拼贏馬，順利打開在港勝門。
「奇異歡星」上仗在希威森胯下力拼贏馬，順利打開在港勝門。

列陣第七場四班千二米的桂廄「奇異歡星」，上仗因田泰安未能策騎易配希威森，結果在後者胯下力拼贏馬，順利打開在港勝門；今仗再出仍繼續由其主轡，希威森說：「雖然『奇異歡星』上場全程力拼下才僅以半個馬位之先壓倒對手勝出，但牠上季至今出賽次數不多，而且今季才步入狀態；硬拼一仗後，可能有助提升牠的鬥心，令其表現繼續演出進步，今次再跑贏馬路程，未嘗不可連捷。」

另外，希威森表示出戰第五場四班一千米的「包裝戰將」，最近由他接手操練；無論晨課快跳或試泥閘，此馬都展現出良好走勢，反映質新馬目前健康正常，狀態亦逐漸回勇。「包裝戰將」在港一出即勝，證明具備相當質素，如今出戰直路賽，以其本身速度，應該可以勝任；倘若在起步後能進佔前列位置，便有機會發揮出本身速度，走入前列一席歸來。

文傑

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