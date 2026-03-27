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文傑訪問│ 「中國心」當銳再上

馬圈快訊
更新時間：08:54 2026-03-27 HKT
發佈時間：08:54 2026-03-27 HKT

  大衛希斯周三晚憑「可靠大師」贏得季內第四十場頭馬，於周日沙田賽事將派遣九駒迎戰，聲勢浩大，明顯有意乘勝追擊。希斯昨晨收操後坦言，馬房手風正順，自然希望贏取更多頭馬，今戰參戰馬中，則以「中國心」和「銳目」兩駒最具爭勝機會。

「中國心」周日轉戰田草千六米，負一二七磅不算重，鞍上人楊明綸亦騎慣騎熟，有機會收復前失，贏得今季第三場頭馬。
「中國心」周日轉戰田草千六米，負一二七磅不算重，鞍上人楊明綸亦騎慣騎熟，有機會收復前失，贏得今季第三場頭馬。

  「中國心」上仗跑谷草千八米，望全力取分爭取打吡入場券，可惜不敵「快路」只得亞軍，周日復出列陣尾場田草千六米，希斯說：「縱使『中國心』未能出戰打吡，但牠質素良好，我對其前景仍相當樂觀，相信今季餘下時間，仍有望交出好成績之餘，來季踏入五歲更將是大熟期，屆時有望扶搖直上。至於周日轉戰田草千六米，負一二七磅不算重，鞍上人楊明綸亦騎慣騎熟，有機會收復前失，贏得今季第三場頭馬。」

「銳目」早前曾在田草千二米三度入前四名，可是上場卻跑第九表現失色。
「銳目」早前曾在田草千二米三度入前四名，可是上場卻跑第九表現失色。

  「銳目」早前曾在田草千二米三度入前四名，可是上場卻跑第九表現失色。相隔六周後，「銳目」今次再跑千二米，並改配班德禮，希斯分析：「『銳目』上場賽後被運往從化，先求回復體力和新鮮感，然後再重新操練。本來我希望先安排牠試閘，但最後仍是決定派遣出賽，希望馬兒適應如此部署，重新在陣上發揮出應有水準，以其實力和目前評分，今場應具競爭力。

特約記者：文傑

兆文

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