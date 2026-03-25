馬場密探048｜「馬達」布文中三元

巫偉傑馬房的「馬達」，季初贏馬後，演出一度轉趨沉寂，至今晚初跑谷草千二米，才在布文胯下跑岀水準，終點前力壓大熱門「皇者有利」，爆出十五倍冷門贏馬，布文今晚亦連中三元。

賽後練馬師巫偉傑說：「『馬達』的衝刺力短，布文上場策騎此馬出戰沙田千二米後，建議安排馬兒轉爭谷草。『馬達』本身有進步，今場守到好位，找到遮擋，馬兒走得暢順，入直路後展開衝刺即力壓對手取勝。既然此馬今場在谷草表現出色，搵到出路，我會部署此馬主攻快活谷賽事。」