「青春永駐」做足準備力求反先對手 揚威杜拜世界盃

日本馬壇巨星「青春永駐」將於杜拜時間3月28日星期六晚上（香港時間3月29日星期日凌晨）再度出爭總獎金高達一千二百萬美元（約合九千四百萬港元）的一級賽杜拜世界盃（2000米，泥地），此駒去年在此賽大熱倒灶，今仗冀能反先對手報捷。



在泥地一級賽中鮮有敗績的「青春永駐」去年出爭杜拜世界盃時飲恨而回，今年捲土重來，預料將再次獲捧為頂頭大熱。今屆杜拜世界盃適逢創辦三十週年，外界預期今年杜拜世界盃賽馬日勢必精彩紛呈。



除了兩度勝出獎金極其豐厚的一級賽沙特盃（1800米，泥地）外，「青春永駐」也於去年11月攻下享負盛名的一級賽育馬者盃經典大賽（2000米，泥地），為服役生涯再添輝煌一筆。



於去年的杜拜世界盃不久前，「青春永駐」剛在沙特盃中力拼下險勝「浪漫勇士」，對決一幕令人難忘，加上「青春永駐」曾於2024年在美丹勝出二級賽阿聯酋打吡（1900米，泥地），回師阿聯酋自然備受各方期待。



然而，去年沙特盃的一番激鬥看來令到兩匹巨星級賽駒均需付出一點代價，「浪漫勇士」其後出爭一級賽杜拜草地大賽（1800米），以些微距離不敵「神志勇進」；「青春永駐」則在同日一個多小時後上演的杜拜世界盃中未能交出一貫的勇銳表現，在「大熱劇目」及「集大成」之後跑獲季軍。



現年五歲的「青春永駐」於上月由慣常拍檔坂井瑠星主轡，在維雅德以從容姿態成功衛冕沙特盃，讓幕後團隊相信馬兒可在今仗收復前失。



練馬師矢作芳人安排這匹「不撓真鋼」的兒子自上月起在杜拜備戰，他對馬兒的狀態及步姿均感滿意。



他表示：「根據以往的經驗，我們讓馬兒循序漸進地提升狀態。牠的現況相當理想。」



「青春永駐」去年在此賽中僅敗於兩匹美國賽駒蹄下，今仗則須與來自世界各地的勁敵一爭高下。

「大熱劇目」前來衛冕

前來衛冕的「大熱劇目」與另一匹美國賽駒「極量級」均被視為爭勝要角。由司馬邦訓練的「帝權在手」將是主隊奪冠希望，而「高速發展」則將代表英國角逐錦標。



「大熱劇目」一如去年再挾在美國的出色近績進軍此賽，上月休後復出立即攻下一項1700米泥地三級賽；「極量級」則於2月28日作休後復出首仗，在奧克朗園的泥地上勝出一項1700米三級賽，觀乎該仗表現，此駒看來是美國代表中奪魁機會較高一駒。



「大熱劇目」的練馬師郝百特表示，馬兒今趟旅程順利。



他在談及這匹灰/沙色雄馬時表示：「馬兒現時整體狀況良好，一如去年。」



「帝權在手」在上屆杜拜世界盃包尾而回，演出令人失望，但情有可原。此駒其後表現恢復大勇，久休復出後先在一項1600米泥地二級賽中奏凱，其後更揚威一級賽麥通挑戰賽（1900米，泥地），蹄下敗將包括將於週末再度碰頭的「平地雷鳴」、「榮譽心」及「星大道」。



由紀斯福及紀兆豐訓練的「高速發展」近況同樣當銳，在美丹兩場草地賽事中俱交出好表現，其後於2月28日轉戰泥地賽，再在二級賽麥通經典錦標（2000米）中大勝而回。



「高速發展」在該役以約五又四分一個馬位擊敗去年在杜拜世界盃取得第四名的「星大道」。該仗季軍「踏踏領前」所負更遠，也將在今屆杜拜世界盃中捲土重來。



「高速發展」在該仗的演出令到紀兆豐大為振奮。此駒在去年的墨爾本盃（3200米一級賽）中曾獲視為爭標分子之一。



紀兆豐說：「『高速發展』在泥地上贏得出色，本來只是想碰碰運氣，但牠其實以往一直在泥地上操練時表現很好。」



「牠沿途走勢非常好，轉入直路後更是加速強勁。我們當然十分高興，那是贏了就可以參加（杜拜）世界盃的賽事。希望屆時我們有力一爭。」



「今仗對手將會比上仗強得多，『青春永駐』應難以被擊敗。『高速發展』今次升級出戰，但上仗是馬兒首次參與泥地賽，今仗第二次在此場地上競逐，再有進步也並非不合理。」



杜拜世界盃編為海外賽事第三組第八場，將於香港時間3月29日（星期日）凌晨十二時四十五分開跑。