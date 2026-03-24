霍宏聲「金發盛世」「年少多好」

霍宏聲在過去三次谷草賽事均取得頭馬，本月初更曾連中三元，表現神勇。明晚跑馬地夜賽，其五匹坐騎皆實力不俗，有機會繼續帶來頭馬。霍宏聲坦言，現時每一匹坐騎均來之不易，所以必定全力以赴，替牠們爭取勝利，而今戰坐騎當中，則以「金發盛世」和「年少多好」最具爭勝機會。

金發盛世再戰同程

「金發盛世」今季轉投桂福特馬房後，直至上場才在谷草千二米上名。

「金發盛世」今季轉投桂福特馬房後，早前連跑多場均欠缺表現，直至上場才在谷草千二米上名。明晚此駒原裝配搭再戰同程，霍宏聲說：「『金發盛世』年紀非輕，加上轉投桂廄時評分處於高位，所以自然難以取得佳績。幸好，牠的健康狀況一直正常，於是連跑多仗之後，當評分下調至較合理水平，終於上場回降四班上陣，即能夠力拼僅敗而得第三名。今次此駒再跑谷草千二米，而且幸運地排得一檔起步，可望再次發揮出應有實力，爭取轉倉後的首場勝利。」

年少多好爭勝份子

「年少多好」明晚將列陣第五場扶輪百周年挑戰盃。

廖廄快馬「年少多好」明晚列陣第五場扶輪百周年挑戰盃，霍宏聲說：「大家都早知道『年少多好』速度甚高，跑谷草一千米最合發揮，雖然今賽對手水準甚高，多駒均有路程根據，但『年少多好』季初能在二班賽贏馬，證明跑此程具有良好競爭力，加上排三檔起步，十分有利於發揮速度，而且賽前操練亦足，現時狀態不成疑問。因此，我認為『年少多好』有力挑戰同場對手，乃是爭勝份子之一。」

最後，霍宏聲表示「乘數表」最近成熟進步，跑過幾場接近之後，上仗終於在谷草千二米贏出頭馬，即使取勝距離甚短，但是馬兒始終年輕，出賽次數不多，尚有進步空間，而且贏馬之後，也有助提升鬥心，所以「乘數表」今仗繼續在原班跑贏馬路程，仍有望爭取連捷。

文傑

