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廖事如神│「金發盛世」底子厚

馬圈快訊
更新時間：02:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-25 HKT

打吡大賽曲終人散，最終「白鷺金剛」為廖康銘建功，練者一嚐贏打吡滋味；而亞軍「數字天文」人馬發揮俱佳，日後憑速度及韌力可於中距離賽事發光發亮。今屆打吡更出現賽事紀錄時間，希望一眾四歲馬可帶來新氣象。

第三場四班千二米屬拆組賽事，選馬以班底作首要考量。「金發盛世」評分已大幅回落至有利水平，今季桂福特接手後保養得宜，以八歲馬而言，晨課依然好火好力，今季主要集中在沙田上陣，上場回師谷草即近，與對手僅以頸位分勝負，而且頭二馬分別受讓四磅、十磅，「金發盛世」的季軍表現出色。今仗喜獲一檔，而對手有近績者寥寥可數，憑班底有望重返勝門。「星運少爵」同樣班底較高但近仗略為失望，惟431場次力逼「東來欣賞」獲季，對方於三班仍近，本身難出頭仍屬必然配腳。「比特星」同樣易位難贏，但勝在忠心，配黃寶妮減七磅背水一戰。「可靠大師」上場中途失去蹄鐵影響發揮，回配潘頓或有驚喜。

第七場同為四班千二米，「星辰千帥」早於上季已證明谷戰性能，今季初於同程敗於實力馬「當家精彩」及「幸運愉快」蹄下，後駒亦已順利補中。「星辰千帥」之後轉戰田草亦不俗，在397場次跑獲季軍，頭二馬「跨境駿馬」及「超拍檔」均為四班惡馬，證明本身居四班有競爭力。最近戴眼罩試谷閘一放而回，態在勇點，今仗初戴眼罩出戰，配合賀廄動態必拼個明白。「維港激流」近來表現穩定，再執好檔隨時再捷。「踏雪尋梅」上仗贏得精彩，縱負重磅排外檔，惟勢銳難捨棄。「日馳千里」四捷同程，大幅減分後已甚有利，今組放頭馬不多，若順利前置會賺。

廖浩賢精選

第三場    2 金發盛世 5 星運少爵
    6 比特星 7 可靠大師
第七場    8 星辰千帥 1 維港激流
    2 踏雪尋梅 3 日馳千里

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