「哪吒」「風火輪」齊齊慶功

本月十五日沙田賽事，賀賢憑「哪吒」和「風火輪」起孖，贏晒當日兩場泥地賽。

「哪吒」馬主團體24/25賀賢練馬師賽馬團體(T1)和「風火輪」馬主哪吒不怕海龍王團體的一班馬主，包括蔡詠贊、劉學倫、胡澤文、劉進雄等人，昨晚於火炭某酒家擺了慶功宴，慰勞一班賀廄員工。功臣賀賢和其靚靚太太李姿敏，兩位贏馬騎師潘明輝和奧爾民、賀賢愛徒黃寶妮及一班馬房團隊員工均有出席。

馬主之一胡澤文致辭時，感謝賀賢悉心的訓練和以上兩位騎師出色的發揮，並祝福旗下馬及團體馬、賀賢馬房馬運亨通，繼續贏馬好運。

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陳嘉甜