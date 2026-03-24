「哪吒」「風火輪」齊齊慶功
更新時間：12:07 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:07 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:07 2026-03-24 HKT
本月十五日沙田賽事，賀賢憑「哪吒」和「風火輪」起孖，贏晒當日兩場泥地賽。
「哪吒」馬主團體24/25賀賢練馬師賽馬團體(T1)和「風火輪」馬主哪吒不怕海龍王團體的一班馬主，包括蔡詠贊、劉學倫、胡澤文、劉進雄等人，昨晚於火炭某酒家擺了慶功宴，慰勞一班賀廄員工。功臣賀賢和其靚靚太太李姿敏，兩位贏馬騎師潘明輝和奧爾民、賀賢愛徒黃寶妮及一班馬房團隊員工均有出席。
馬主之一胡澤文致辭時，感謝賀賢悉心的訓練和以上兩位騎師出色的發揮，並祝福旗下馬及團體馬、賀賢馬房馬運亨通，繼續贏馬好運。
按圖睇有關相片：
陳嘉甜
最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
2026-03-23 10:58 HKT
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
2026-03-22 12:00 HKT
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
2026-03-23 09:00 HKT