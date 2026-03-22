馬場密探048｜「友瑩亮」輕鬆連捷

伍鵬志馬房在第五場憑「友瑩仁」贏馬之後，繼而在第九場以同主馬「友瑩亮」交岀頭馬，練馬師和馬主同日起孖而回。

至於策騎「友瑩亮」贏馬的騎師潘頓，則以三十分提早成為騎師王冠軍。

「友瑩」系馬主楊毅和太太胡佩君今日名下的「友瑩亮」雖然升班而戰，仍然可在潘頓胯下輕鬆取得連捷，表現出色。同日楊毅伉儷的團體馬「友瑩仁」取勝，楊氏伉儷同日贏「友瑩亮」及「友瑩仁」起孖，賽後兩人和一班馬主好友高舉V字手勢，意味「友瑩」系兩駒同日勝出起孖。