馬場浮世繪│父母來港打氣 黎昭昇頭場有「寶」

近期黎昭昇的父母及親友從紐西蘭來港，今日入場為練者打氣；在家人支持下，練者搏馬特別醒神，頭場即憑「睿智多寶」配艾道拿取勝。賽後黎昭昇與父母、太太莊倩及艾道拿太太等一齊拉頭馬，分享喜悅。

「睿智多寶」今日戰至第五仗打開在港勝門。黎昭昇說：「『睿智多寶』是一匹有能力的馬，目前三歲走勢仍稚嫩，不時閃來閃去尚有待改善。馬主向我表示，希望此馬可在打吡日上陣，於是我便安排牠出賽，適逢家人從紐西蘭來港探我，齊齊開心拉頭馬更美滿。」