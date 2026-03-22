馬場浮世繪│父母來港打氣 黎昭昇頭場有「寶」
更新時間：17:55 2026-03-22 HKT
發佈時間：17:55 2026-03-22 HKT
發佈時間：17:55 2026-03-22 HKT
近期黎昭昇的父母及親友從紐西蘭來港，今日入場為練者打氣；在家人支持下，練者搏馬特別醒神，頭場即憑「睿智多寶」配艾道拿取勝。賽後黎昭昇與父母、太太莊倩及艾道拿太太等一齊拉頭馬，分享喜悅。
「睿智多寶」今日戰至第五仗打開在港勝門。黎昭昇說：「『睿智多寶』是一匹有能力的馬，目前三歲走勢仍稚嫩，不時閃來閃去尚有待改善。馬主向我表示，希望此馬可在打吡日上陣，於是我便安排牠出賽，適逢家人從紐西蘭來港探我，齊齊開心拉頭馬更美滿。」
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