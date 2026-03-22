馬場密探048｜「喜慶寶」三戰三捷
更新時間：16:27 2026-03-22 HKT
發佈時間：16:27 2026-03-22 HKT
發佈時間：16:27 2026-03-22 HKT
今日沙田第六場三班千二米，呂健威馬房的「喜慶寶」被捧成一點四倍一面倒大熱，演出亦沒有令捧場客失望，該駒輕鬆以一又四分一馬位之先勝出，至今三戰三捷。
「喜慶寶」馬主羅建生賽後訪問，邀請了「睿智多寶」及「超和平」馬主朋友一起拉頭馬，羅建生說：「『喜慶寶』是馬販John Foote為我引入，此馬在港三戰三勝，表現出色，我相信牠的前景應該很不錯，此馬很溫馴，很容易駕馭。我以往養過『喜勁寶』，我當然希望『喜慶寶』繼續進步，將來有更優秀的成績。」
練馬師呂健威賽後說：「我在港取得超過一千場頭馬，據馬會資料顯示，『喜慶寶』是我在香港沙田草地第五百場頭馬，對我來說，有一定意義。『喜慶寶』雖然今場的頭馬取勝距離未算多，但馬兒很有鬥心，一有馬拍住即奮力再追，前景秀麗，希望牠不斷進步，下季以四歲馬系列為目標。」
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