馬場密探048｜「手機錶勁」順利取勝

今日沙田第四場四班千二米，呂廄的「手機錶勁」上場在田草千二米成大熱門跑第三，今日再跑同程，由於麥道朗未能來港而易配潘頓，但演出仍然進步，擊敗一度岀頭的「鼓浪好友」，贏得在港第二場頭馬。

賽後練馬師呂健威說：「『手機錶勁』上場排外檔兼負重磅，跑第三名差少少。吸收過上場經驗，馬兒今場交出更佳的水準，順利取勝。潘頓較早前已經索騎『手機錶勁』，不過因為當時麥道朗騎開，由於麥道朗今日未能來港，因此我找潘頓騎。『手機錶勁』沿途一度曾遇擠阻，我都有點擔心，幸而馬兒最終順利取勝。『手機錶勁』過往口勁甚重，比較敏感，因此今場加配帶交叉鼻箍，有助馬兒的走勢。」