馬場密探048｜「超和平」一出即勝

今日第二場四班千二米，被捧成一點七倍的大熱門「櫻花酒杯」只跑第三，反而巫偉傑馬房的初岀馬「超和平」，卻在華將梁家俊胯下以快時間一放到底，爆出二十五倍大冷贏馬，巫廄今季頭馬數字增至二十七場。

賽後巫偉傑說：「『超和平』今場在港初出，第一次跑沙田環境，走來有少許生硬。『超和平』早前來港操練，情緒有點緊張，我安排馬兒在從化操練，有一次試閘稍留，馬兒不太喜歡，擺前走較合適，牠今場走來仍然很稚嫩，猶幸可以貫注到底，希望牠今場一出即勝後，可以保持進度，走勢更加穩定，馬兒的潛質不俗，希望牠越跑越好。」

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