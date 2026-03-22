麥文堅周三告別戰 暫卜定四駒

愛爾蘭年輕騎師麥文堅跑完本周三（3月25日）谷草賽事後便離港，前往杜拜參與杜拜世界盃賽馬日。在周三谷草麥文堅告別戰如果有馬贏，對於騎者來說，自然是件美事。

上周三谷戰，麥文堅於頭場騎「至旺財」被拋下，雖然他之後在第二場策「森林之王」獲季，但接受進一步檢查後證實不宜策騎，餘下坐騎易配。其中方廄的「富心星」易配艾兆禮勝出愛爾蘭錦標。

方廄的「富心星」(圖) 易配艾兆禮勝出愛爾蘭錦標。

周三谷戰，麥文堅卜定「一定掂」、「大才」、「銀刺勇士」及「古惑大師」。

周三谷戰，麥文堅卜定「一定掂」(圖)、「大才」、「銀刺勇士」及「古惑大師」。

陳嘉甜